Unfälle

Nach Unfall: Polizei sucht Flüchtige mit Hubschrauber

16.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Nach einem Autounfall sind in Leipzig vier Männer vor der Polizei geflohen. Zwei der mutmaßlichen Insassen des Unfallwagens wurden gestoppt und ihre Personalien aufgenommen. Die Polizei hatte bei ihrer Suchaktion am Sonntag auch einen Fährtenhund und einen Hubschrauber eingesetzt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Männer hatten mit ihrem Auto ein Verkehrsschild und eine Werbetafel gerammt. Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls.