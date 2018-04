Prozesse

Nachlassverwalter wird Millionen-Gaunerei vorgeworfen

17.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: D.- W. Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Ein professioneller Nachlasspfleger aus Göttingen soll über Jahre hinweg insgesamt mehr als 1,3 Millionen Euro veruntreut haben. Heute beginnt vor dem Landgericht Göttingen der Strafprozess gegen den 48-Jährigen.

Nachlasspfleger werden von Gerichten eingesetzt, wenn nicht klar ist, ob und welche Erben Verstorbene haben. Sie haben die Aufgabe, die Erben zu ermitteln und den Nachlass abzuwickeln.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Nachlasspfleger aus Göttingen nun gewerbsmäßige Untreue in 167 Fällen vor. Er war von verschiedenen Amtsgerichten in einer Vielzahl von Verfahren als Nachlasspfleger bestellt worden. In den Jahren 2011 bis 2015 soll er wiederholt nur Teile einer Erbschaft ausgezahlt und die Reste dann für sich behalten haben.