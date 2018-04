Gesundheit

Pflegetag macht Gewalt zum Thema

17.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Wie Helfer zu Tätern werden: So lautet ein Vortrag des Pflegetages Rheinland-Pfalz heute in Mainz. Die Landespflegekammer hat Gewalt in Heimen oder in der ambulanten Versorgung - gegenüber Betreuungspersonen wie gegenüber dem Pflegepersonal - zu einem Schwerpunkt ihres Fachkongresses gemacht.

Zu dem Kongress erwartet die Kammer rund 1400 Teilnehmer, 400 mehr als bei der Premiere vor einem Jahr. Auf dem Programm stehen Fachvorträge, Diskussionsrunden und eine Ausstellung mit 60 Anbietern von Produkten oder Programmen für die Weiterbildung. In der Kammer sind 39 500 Pflegefachkräfte organisiert; seit 2016 besteht eine Pflicht zur Mitgliedschaft.

"Es ist gut, dass die Landespflegekammer das Thema "Gewalt in der Pflege" weiter auf der Agenda hat - und zwar sowohl gegenüber pflegebedürftigen Menschen als auch gegenüber Pflegekräften", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Ende vergangenen Jahres gab es dazu bereits einen Fachtag von Landespflegekammer, der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz und dem Gesundheitsministerium. Die Ministerin wies auf die Einrichtung einer Anlaufstelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hin. Bürger können hier - auf Wunsch auch anonym - Beschwerden und Kritik äußern, ebenso wie Lob.

Am 7. Mai wird am Landgericht Frankenthal das Urteil im Mordprozess um Todesfälle in einem pfälzischen Seniorenheim erwartet. Drei ehemalige Altenpfleger sollen laut Anklage in wechselnder Besetzung zwei Bewohnerinnen der Einrichtung in Lambrecht ermordet haben. Eine weitere Frau überlebte.