Prozesse

Cannabis-Plantagen in Wohnungen: Prozess gegen sechs Männer

17.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

Weil sie Cannabisplantagen in Berliner Wohnungen eingerichtet und betrieben haben sollen, müssen sich sechs Angeklagte ab heute vor dem Landgericht verantworten. In einem Fall sollen drei der 31- bis 35-jährigen Männer im Juni 2017 Cannabispflanzen aus einer Wohnung im Stadtteil Kreuzberg geholt und auf einen Wagen verladen haben. Nachbarn alarmierten die Polizei und brachten Ermittlungen ins Rollen. Nach der polizeilichen Auflösung der Plantage sollen mehrere Angeklagte die illegale Aufzucht in anderen Wohnungen fortgeführt haben. Im September 2017 wurde ein Paket mit 324 Cannabis-Setzlingen am Flughafen Köln-Bonn beschlagnahmt.