Verkehr

Frankfurt testet selbstfahrenden Bus

17.04.2018, 02:59 Uhr | dpa

In Frankfurt wird in dieser Woche ein selbstfahrender Bus getestet. Der Probebetrieb beginnt heute und dauert drei Tage. Der Test läuft nicht auf einer öffentlichen Straße, sondern auf dem Gelände der University of Applied Sciences, der früheren Fachhochschule.

Beteiligt sind die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), zwei Unternehmen und die Fachgruppe Neue Mobilität der Hochschule. Autonom fahrende Busse gibt es bereits im niederbayerischen Bad Birnbach und in Berlin. Für kritische Diskussionen hatte jüngst ein tödlicher Unfall mit einem fahrerlosen Auto in den USA gesorgt.