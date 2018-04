Prozesse

Prozess um zu Tode gefolterte Frau wird neu aufgerollt

17.04.2018, 03:18 Uhr | dpa

Der Prozess um den Tod einer aus Rheinland-Pfalz stammenden Frau in Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird am heutigen Dienstag vor dem Landgericht Neubrandenburg neu aufgerollt. Angeklagt ist ein 52-Jähriger, der seine Lebensgefährtin im Sommer 2016 im Streit nackt an ein Bett gefesselt und mit einer Peitsche misshandelt haben soll. Danach soll die 32-Jährige so lange kein Essen und Trinken bekommen haben, bis sie starb. Der 52-Jährige war wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Verteidigung legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf.