Prozesse

Streit zwischen Radler und Waldbesitzer vor Gericht

17.04.2018, 04:49 Uhr | dpa

Im Streit zwischen einem Waldbesitzer und einem Mountainbiker in Schwaben ist eine gütliche Einigung gescheitert. Der Eigentümer hat den Radfahrer verklagt, weil dieser angeblich verbotenerweise durch den Wald gefahren ist. Nachdem das Amtsgericht Aichach bereits im vergangenen September den Fall verhandelt hatte, suchten beide Seiten nach einem Kompromiss. Da dieser nicht zustande kam, wird der Prozess nun am heutigen Dienstag (13.30 Uhr) fortgesetzt. Wann es ein Urteil gibt, ist noch nicht bekannt (Az.: 101 C 153/17).

Der Waldbesitzer hatte sich über die vielen Mountainbiker geärgert, die kreuz und quer durch seinen Wald fahren. Mit Genehmigung des Landratsamtes stellte er einige Verbotsschilder in den Wäldern auf. Danach reichte er Unterlassungsklage gegen einen der Radfahrer ein.

Doch in der Verhandlung im vergangenen Jahr betonte der Amtsrichter, dass auch im Privatwald das Radeln nicht einfach verboten werden könne. Die bayerische Verfassung und das Naturschutzgesetz geben jedem das Recht auf Nutzung des Waldes. Strittig ist hingegen, wie ein zum Radfahren geeigneter Weg ausschauen muss. Der Waldbesitzer hatte nach dem Verhandlungstermin dem beklagten Radfahrer genaue Pläne vorgelegt, wo dieser nicht fahren dürfe. Der Freizeitsportler lehnte es aber ab, diesbezüglich eine Erklärung abzugeben.