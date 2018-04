Tiere

Schleswig-Holsteins Weißstörche starten in die Brutsaison

17.04.2018, 05:38 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Weißstörche starten in die Brutsaison. Bislang seien rund 85 Prozent der Weißstörche aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt, sagte Jörg Heyna von der Nabu-Arbeitsgruppe Storchenschutz. Verstärkt kämen Vögel der "Balkan-Route" an, ergänzte Kai-Michael Thomsen vom Michael-Otto-Institut in Bergenhusen. Im vergangenen Jahr hatten im nördlichsten Bundesland 280 Weißstorch-Paare 357 Jungstörche aufgezogen. Der Westküstenpark in St. Peter-Ording gilt nach eigenen Angaben als Hotspot für Weißstörche in Schleswig-Holstein. Dort sind derzeit 40 Storchenpaare in ihren Nestern bei den Brutvorbereitungen.