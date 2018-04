Freizeit

Ministerpräsident eröffnet Landesgartenschau in Bad Iburg

17.04.2018, 05:49 Uhr | dpa

Die sechste Landesgartenschau in Niedersachsen steht vor der Eröffnung: Am Dienstagabend gibt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei einer Feier den Startschuss für die 180 Tage währende Veranstaltung in Bad Iburg im Teutoburger Wald. Der Kurort will sich mit der Landesgartenschau verjüngen und ein modernisiertes Konzept für einen Kneipp-Kurort präsentieren.

Zu den Höhepunkten der Gartenschau gehören ein Baumwipfelpfad und ein grünes Kassenzimmer. Zu sehen sind 12 Themengärten und eine Blumenschauhalle, in denen 13 Blumenschauen gezeigt werden. Für die Landesgartenschau wurden auf 1000 Quadratmetern Stauden neu gepflanzt und auf 3000 Quadratmetern Blumen. Insgesamt sind an den 180 Tagen 1200 Veranstaltungen geplant, darunter das niedersächsische Chorfest im August. Erwartet werden bis zum 14. Oktober 500 000 Besucher.