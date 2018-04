unfälle

Mann wird nach Unfall reanimiert: Schwere Verletzungen

17.04.2018, 06:49 Uhr | dpa

Ein 69-Jähriger ist mit seinem Auto in Herrenberg (Kreis Böblingen) frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Das Fahrzeug kam am Montagnachmittag von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Fahrbahnabtrennung und prallte frontal gegen ein Auto, das an einer Ampel wartete, wie die Polizei mitteilte. Dessen 21-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Den Unfallverursacher bargen indessen Ersthelfer aus seinem Wagen und reanimiert ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen.