Kriminalität

Leiche mit Gewaltspuren: Zwei Verdächtige festgenommen

17.04.2018, 06:49 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Essen die Leiche eines Mannes gefunden, an der Spuren schwerer Gewaltanwendung erkennbar waren. In der Nähe des Tatorts wurden zwei verdächtige Männer festgenommen, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Sie waren dabei zu flüchten, nachdem Zeugen und Journalisten die Beamten auf die beiden aufmerksam gemacht hatten. Nähere Angaben zu ihnen machte die Polizei zunächst nicht. Bei der Leiche handelt es sich um eine männliche Person.

Die Polizei hatte am Montagabend einen Hinweis auf eine tote Person in einer Dachgeschosswohnung im Stadtteil Altessen-Süd erhalten. Die Beamten brachen die Wohnungstür auf und fanden die Leiche, "deren Körper massive Verletzungen durch Gewalteinwirkung aufwies", wie es hieß. Während Kriminalbeamte den Tatort untersuchten und Nachbarn befragten, kam der Hinweis auf die verdächtigen Männer. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.