Brände

Ein Verletzter bei Brand in Hotel

17.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Bei einem Schmorbrand in einem Hotel in Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden acht Menschen, darunter sechs Gäste, in der Nacht zu Dienstag aus dem Hotel in Sicherheit gebracht. Der Schmorbrand entstand aus zunächst ungeklärten Gründen im Keller des Hauses. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die naheliegende Bundesstraße wurde gesperrt.