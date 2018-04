Kriminalität

Gestohlenes Moped geht in Flammen auf: Brandstiftung

17.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Ein vor knapp einer Woche als gestohlen gemeldetes Moped ist in Berlin-Buch in Flammen aufgegangen. Ein Spaziergänger bemerkte am späten Montagabend das brennende Fahrzeug auf einer Grünfläche in der Ernst-Busch-Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten die Flammen zwar unter Kontrolle bringen, jedoch brannte das Moped beinahe vollständig ab. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung hat ein Brandkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.