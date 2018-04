Kriminalität

Durchsuchungen der Objekte von Rockergruppe: Festnahmen

17.04.2018, 07:39 Uhr | dpa

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei haben am Dienstagmorgen in und um Saarbrücken Räume der Rockergruppe "Road Gang" durchsucht. Sechs Mitglieder wurden mit Haftbefehl festgenommen, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts Frankfurt sagte. Insgesamt werde gegen zwölf Rocker ermittelt, darunter die gesamte Führungsriege der Gruppe.

Die Aktion der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Landespolizeipräsidiums Saarland hatte am frühen Morgen begonnen und lief gegen 7.00 Uhr noch weiter. Durchsucht wurden rund 20 Objekte im Saarland und ein Objekt in Frankreich. Im Zentrum der Aktion, bei der Haftbefehle vollstreckt und Beweismittel sichergestellt werden sollen, stehe das Clubhaus der Rockergruppe, erklärte der Sprecher. Die Rocker stünden im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln und Schusswaffen illegal zu besitzen.