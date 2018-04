Kriminalität

Zwei Brüder bei Wohnungsdurchsuchung festgenommen

17.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im südhessischen Babenhausen sind zwei 20 und 24 Jahre alte Brüder festgenommen worden. Die Ermittler stellten bei der Aktion am vergangenen Freitag rund 750 Gramm Rauschgift, zwei Computer, Handys, einen Teleskopschlagstock sowie weitere Beweise sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Dienstag mitteilten. Der 24-Jährige wird den Angaben zufolge verdächtigt, in Tankstellen eingebrochen zu sein. Sein Bruder soll mit Drogen gehandelt haben. Am Samstag seien Haftbefehle gegen die Männer erlassen worden.