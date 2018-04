Kriminalität

Mann überfahren: Taxifahrer nach Unfallflucht vor Gericht

17.04.2018, 09:48 Uhr | dpa

Wegen fahrlässiger Tötung, versuchten Mordes und Unfallflucht muss sich ein 36 Jahre alter Mann ab Donnerstag vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Der Taxifahrer soll am frühen Morgen des 30. Juli vergangenen Jahres aus Unachtsamkeit in dem Ort Dannenberg einen auf der Straße liegenden Mann überfahren haben. Der starb nach Angaben des Gerichts vom Dienstag sofort an seinen Verletzungen. Obwohl der Taxifahrer es für möglich hielt, dass sein Opfer noch am Leben ist und ärztliche Hilfe benötigen könnte, fuhr er davon. Für den Prozess sind bis zum 25. April zwei Verhandlungstermine angesetzt. Zum Prozessauftakt werden nach Angaben des Gerichts insgesamt acht Zeugen und zwei Sachverständige befragt.