Kommunen

Görlitz: Bei Großunternehmen keine verlängerte Werkbank sein

17.04.2018, 12:29 Uhr | dpa

Die Stadt Görlitz will bei den beiden dort ansässigen Großunternehmen Bombardier und Siemens künftig keine verlängerte Werkbank sein. Vielmehr gehe es darum, deren Kernkompetenzen in der Neißestadt zu erhalten, sagte Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos) am Dienstag.

Die Mutterkonzerne hatten einschneidende Veränderungen angekündigt, selbst die Schließung stand schon im Raum. Deinige sieht Anzeichen dafür, dass Siemens-Manager Willi Meixner einseitig ein Zukunftskonzept verfolgt, das Görlitz nur zur verlängerten Werkbank machen würde. Bombardier wiederum drohe durch einen anderen Aufgabenzuschnitt der Verlust von Hochtechnologie.