Kriminalität

Polizei sucht Tatverdächtigen nach Sexualstraftat mit Foto

17.04.2018, 13:49 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei sucht mit der Veröffentlichung eines Fotos nach einen mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Mann soll im Oktober 2017 einer Frau in den Hausflur eines Wohnhauses in der Friedlander Straße in Adlershof (Treptow-Köpenick) gefolgt sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hat er anschließend sexuelle Handlungen an der Frau vorgenommen. Da sich sein Opfer wehrte, ließ der Mann von ihm ab und flüchtete. Das Foto wurde wenige Tage später in der Nähe des Tatortes aufgenommen.