Stadt will gestohlene Bronzefiguren neu schaffen

17.04.2018, 13:49 Uhr | dpa

Nach dem Diebstahl von drei wertvollen Bronzefiguren vom Waldfriedhof will die Stadt Darmstadt die Plastiken rekonstruieren. Dabei setzt sie auf die Hilfe der Bürger. Um das Ensemble "Opfer" des Darmstädter Bildhauers Fritz Schwarzbeck (1902-1989) neu zu schaffen, sei zunächst eine digitale Rekonstruktion notwendig, teilte die Stadt am Dienstag mit. "Mit den derzeit vorhandenen Fotos lässt sich eine dreidimensionale Bildgebung der Anlage jedoch nur schwer ermöglichen." Daher werden Fotos der drei liegenden Figuren - Vater, Mutter, Kind - gesucht.

Die Diebe hatten die tonnenschwere Figurengruppe wenige Tage vor Heiligabend 2017 an der Gedenkstätte entwendet. Sie erinnert an die Opfer des Bombenangriffs auf Darmstadt vom 11. auf den 12. September 1944. Außerdem wird an der Stätte der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime gedacht. "Wir werden alles tun, um diesem Ort seine Würde zurückzugeben", hatte Oberbürgerbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) versprochen.