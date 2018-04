Urteile

Gericht: ZDF darf Account auf Facebook-Seiten sperren

17.04.2018, 15:31 Uhr | dpa

Ein Nutzer ist mit der Klage gegen eine Sperrung seiner Accounts auf Facebook-Seiten des ZDF gescheitert. Sie wurde vom Verwaltungsgericht bereits am vergangenen Freitag abgewiesen, wie eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die Mainzer "Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Nach Auffassung des ZDF hatte der Nutzer gegen Vorgaben zu Umgangsformen auf den Facebook-Seiten von ZDF heute plus und ZDF verstoßen, daraufhin hatte der Sender die Accounts des Mannes nach mehreren Mahnungen gesperrt.

Zu den genauen Gründen für die Entscheidung des Gerichts lasse sich noch nichts sagen, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Die schriftlichen Ausführungen dazu stünden noch aus. Der Kläger habe nun noch die Möglichkeit, einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz zu stellen.