Politik

Bundeskanzlerin kommt zum Katholikentag nach Münster

17.04.2018, 15:38 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Kommen zum Katholikentag in Münster zugesagt. Die CDU-Vorsitzende wird am 11. Mai auf dem Podium zum Thema "Friedenssuche - der vornehmste Auftrag der Politik" sitzen, wie ein Katholikentags-Sprecher am Dienstag sagte. Mit der Kanzlerin diskutiert der ehemalige Direktor des internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm (SIPRI), Tilmann Brück. Die weitere Besetzung des Podiums ist noch offen. Aus dem Bundeskabinett ebenfalls zugesagt haben Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Das größte Laientreffen der Katholiken in Deutschland mit rund 1000 Veranstaltungen findet vom 9. bis 13. Mai im westfälischen Münster statt.