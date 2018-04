Fußball

Didavi und Uduokhai bei Wolfsburg zurück im Training

17.04.2018, 15:38 Uhr | dpa

Daniel Didavi und Felix Uduokhai sind beim VfL Wolfsburg am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Didavi hatte zu Beginn der Woche wegen leichter Schmerzen an der Achillessehne pausiert, Uduokhai wegen einer Untersuchung am Knie ausgesetzt. Der Defensivspieler wird den abstiegsbedrohten Niedersachsen im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) aber wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Augsburg-Spiel trotzdem fehlen.

Nicht trainieren konnte am Mittwoch erneut Ignacio Camacho. Der Kapitän klagt weiter über Probleme am Oberschenkel. Sein Einsatz in Gladbach ist gefährdet. Durch den Mainzer Sieg gegen Freiburg stehen die Wolfsburger nun noch mehr unter Druck. Alle drei Teams gehen mit 30 Punkten in den Saisonendspurt. "Es ist keine angenehme Situation, es ist jetzt nochmal enger geworden da unten", sagte Maximilian Arnold. In der vergangenen Saison rettete sich der VfL erst in der Relegation. Diese droht nun wieder.