Unfälle

Unfall bei Gartenarbeit: Mann gerät in Gartenfräse

17.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Während Gartenarbeiten ist ein Mann in Bad Kreuznach an einem Fräsgerät hängen geblieben und schwer verletzt worden. Er war am Dienstagmittag in einem Kleingartenverein am Werk gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Beim Rückwärtsgehen sei er mit dem linken Unterschenkel in das Schneidwerk einer Gartenfräse geraten. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten den Mann befreien. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zuvor hatte die Mainzer "Allgemeine Zeitung" berichtet.