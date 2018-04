Verkehr

Herrenloser Elektrorasierer am Flughafenbahnhof: Großeinsatz

17.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Ein brummender Elektrorasierer in einem herrenlosen Gepäckstück hat am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens für einen Großeinsatz gesorgt. Der Bahnhof musste am Montagabend für die Entschärfung voll gesperrt werden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten entdeckten mehrere herrenlose Gepäckstücke am Gleis drei. Sie nahmen den Angaben zufolge ein Summen aus einer der Taschen und ein herausragendes Kabel war. Spezialkräfte untersuchten die Gepäckstücke und sprengten sie auf, wie eine Sprecherin mitteilte. Zum Vorschein kam ein laufender Elektrorasierer, der das Summen verursachte. Wegen des Einsatzes mussten fünf Züge umgeleitet werden. Es kam zu einer Verspätung von rund eineinhalb Stunden im Regionalbahnverkehr.