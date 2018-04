Kriminalität

Diebe stehlen in Jena 2,5 Tonnen Messing

17.04.2018, 16:58 Uhr | dpa

Mehr als 2,5 Tonnen Messingschrott haben Diebe in der Nacht zum Dienstag vom Gelände einer Recycling-Firma in Jena gestohlen. Die Beute hat nach Angaben der Polizei einen Wert von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Wie die Polizei mitteilte, hatte es in der Firma bereits im Februar einen ähnlichen Einbruch gegeben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt.