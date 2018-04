Unfälle

55-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

17.04.2018, 16:58 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist eine Autofahrerin in Nordhessen tödlich verletzt worden. Die 55-jährige Frielendorferin kollidierte nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag nahe einer Kreuzung der Bundesstraße 454 in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150 000 Euro.