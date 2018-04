Migration

Bildungskurse für Flüchtlinge über 18 Jahren in Sachsen

17.04.2018, 16:58 Uhr | dpa

Über 18-jährige und nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge in Sachsen sollen künftig mit einem Bildungskurs besser auf Ausbildung oder Beruf vorbereitet werden. Ziel der jeweils 18-monatigen Maßnahme sei es, die Ausbildungsreife zu erreichen, wie Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden mitteilte. Der erste Kurs mit 400 Plätzen beginnt im Herbst, zwei weitere Durchgänge sollen bis 2021 folgen. Das Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet. Aus dem Landeshaushalt fließen dafür 7,2 Millionen Euro an die Träger - Landkreise oder kreisfreie Städte.

Vielen jungen Geflüchteten fehlen laut Köpping eine ausreichende schulische Bildung und ein entsprechender Schulabschluss, die Voraussetzung für derzeitige Angebote der Bundesagentur für Arbeit sind. Die sächsische Maßnahme soll die Lücke füllen helfen; die Teilnehmer erwerben eine berufsbereichsbezogene Grundbildung und absolvieren betriebliche Praktika.

Das Nachholen von Bildung sei unerlässlich für den Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie die Integration, erklärte Köpping. "Für die geflüchteten Menschen bedeutet die Teilnahme eine große Chance für den Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft in unserem Land."