Prominente Gastdirigenten beim MDR Sinfonieorchester

17.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Das MDR Sinfonieorchester wird in der nächsten Konzertsaison 2018/2019 auch von prominenten Gastdirigenten geleitet. Marek Janowski und Dennis Russel Davis sind mit je zwei Programmen zu erleben, wie der MDR am Dienstag in Leipzig mitteilte. Die australische Dirigentin Simone Young gibt im Januar 2019 ihr Debüt mit der Rheinischen Sinfonie von Robert Schumann und dem Liederzyklus von Jörg Widmann. Erstmals am Pult stehen zudem Alexander Shelley, Robert Trevino, Andris Poga und Aziz Shokakimov.

Zu den Gastsolisten gehören die Geigerinnen Carolin Widmann und Antje Weithaas, der Cellist Alban Gerhardt, die Pianistin Gabriela Montero oder auch der Schauspieler Dominique Horowitz als Sprecher. Gastspiele führen die Musiker unter anderem zum Bonner Beethovenfest und nach Linz (Österreich). Programmatisch spannt sich der Bogen vom Barock bis in die Moderne, wobei das hundertjährige Bauhaus-Jubiläum 2019 im Mittelpunkt dreier Konzerte steht. Der Verkauf von Einzeltickets beginnt am 1. Juni.