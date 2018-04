Film

Filmfest Dresden eröffnet: Über 300 Kurzfilme in sechs Tagen

17.04.2018, 21:08 Uhr | dpa

In Dresden hat am Dienstagabend das 30. Filmfest begonnen. Besucher können in diesem Jahr über 300 Kurzfilme aus 52 Ländern sehen. Die Stadt Dresden könne "stolz und dankbar" sein, dass es jedes Jahr ein Filmfest gebe, sagte die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch bei der gut besuchten Eröffnung. Film biete die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich Einblicke in andere Lebensverhältnisse zu schaffen. Staatssekretär Uwe Gaul vom Sächsischen Kunstministerium betonte, dass Kurzfilme auf sehr direkte Weise gesellschaftliche Themen ansprechen könnten.

Schwerpunkt des 30. Festivals ist das Thema Europa. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Preis für Geschlechtergerechtigkeit im Kurzfilm.

Das Filmfest Dresden ist eines der bedeutendsten Kurzfilmfestivals in Deutschland. Erstmals fand es im Frühjahr 1989 statt. Am Ende des sechs Tage langen Festivals vergeben die Jurys zehn "Goldene Reiter" sowie vier Sonderpreise im Gesamtwert von 67 000 Euro.