Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

17.04.2018, 21:19 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein 24-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am frühen Dienstagabend auf der Kreisstraße 1004 unterwegs, als ihm an der Anschlussstelle zur Bundesstraße B464 ein Lkw entgegenkam, der nach links abbiegen wollte. Aus zunächst nicht geklärten Gründen stießen beide zusammen, der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter wertete am Abend die Spuren aus, um die Unglücksursache zu klären.