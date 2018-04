Industrie

Gegen die IHK-Gegner formiert sich Gegenwehr

18.04.2018

Eine neue Initiative namens "Pro Wirtschaft Stuttgart" will die Industrie- und Handelskammer der Region vor den Kammergegnern in Schutz nehmen. Die IHK-Gegner blockierten in den IHK-Versammlungen regelmäßig Diskussionen und verhinderten Beschlüsse, so dass die Handlungsfähigkeit der Institution gefährdet sei, heißt es in einer Mitteilung der Initiative, die sich am Mittwoch in Stuttgart vorstellen will.

Bisher gehören der Initiative den Angaben zufolge rund 30 Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände an, darunter ein Daimler-Vorstand und und die Chefs von Autozulieferer Eberspächer und dem Reinigungsgerätehersteller Kärcher. Man wolle besser über den Nutzen und die Aufgaben der IHK informieren, heißt es. Die IHK-Gegner kritisieren vor allem die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern und werfen ihnen Intransparenz vor.