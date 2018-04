Maschinenbau

Motorsägenhersteller Stihl wächst weiter

18.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

Dank einer anhaltend hohen weltweiten Nachfrage dürfte der Motorsägenhersteller Stihl abermals kräftig gewachsen sein. Die Zahlen für 2017 will Vorstandschef Bertram Kandziora heute in Waiblingen vorstellen. Einen deutlichen Schub hatte das Unternehmen zuletzt vor allem bei Akkugeräten verzeichnet. Aber auch das Geschäft mit herkömmlichen Benzingeräten legte zu. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2017 waren die Gesamterlöse des Konzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen, wie Stihl im Herbst mitgeteilt hatte.