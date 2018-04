Regierung

Kretschmann sieht Friedensbotschaft im kroatischen Vukovar

18.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Mittwoch die ostkroatische Stadt Vukovar besucht, die im Bürgerkrieg (1991-1995) ein Brennpunkt der Kämpfe war. "Die EU wurde auch gegründet, um den Frieden in Europa zu schaffen und zu wahren - und auf dem Balkan wird dies ganz besonders sichtbar", sagte Kretschmann bei der Besichtigung des 1991 zerstörten Wasserturms der Donaustadt. Das weltweit bekannte Wahrzeichen des kriegszerstörten Vukovar sei ein beeindruckendes Mahnmal gegen die Gräuel des Krieges. "Es steht aber auch für Versöhnung, Annäherung und eine gemeinsamen Zukunft in Europa. Von hier aus kann der Frieden zu einem echten Exportartikel werden", sagte der Regierungschef.

Im November 1991 hatten sich etwa 2000 nur leicht bewaffnete Kroaten nach monatelangem Kampf den mit Zehntausenden Soldaten sowie Flugzeugen und schweren Panzern angreifenden Serben ergeben. Mindestens 2000 Zivilisten starben, die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht, ist aber heute wieder aufgebaut. Kretschmann nahm an einer Podiumsdiskussion mit lokalen Politikern teil, um für eine europäische Zukunft auch dieser Region zu werben.