Agrar

Spargelsaison in Thüringen beginnt

18.04.2018, 02:39 Uhr | dpa

Die Spargelsaison in Thüringen wird heute offiziell in Kutzleben eröffnet. Nach dem Temperaturanstieg in den vergangenen Tagen ist das Frühlingsgemüse nicht nur auf den Flächen des Spargelhofs Kutzleben gewachsen, wo traditionell zur Saisoneröffnung eine Thüringer Spargelkönigin gekürt wird. Spargel wird im Freistaat nach Angaben des Statistischen Landesamtes auf etwa 300 Hektar angebaut. Große Produzenten haben ihren Sitz vor allem im Unstrut-Hainich-Kreis, aber auch im Altenburger Land wird das Stangengemüse kultiviert. Die Spargelzeit geht traditionell bis zum Johannistag, dem 24. Juni.