Prozesse

Betrugsprozess in Gera kurz nach Auftakt unterbrochen

18.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Der Betrugsprozess gegen den ehemaligen NPD-Funktionär und V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes, Tino Brandt, und zwölf weitere Angeklagte ist am Mittwoch kurz nach Beginn der Verhandlung unterbrochen worden. Grund war die Abwesenheit eines Angeklagten, der einer allgemeinen ärztlichen Bescheinigung zufolge unter anderem wegen seiner Diabetes und einer Herzschwäche auch kurzfristig verhandlungsunfähig werden könnte. Das Gericht ordnete eine amtsärztliche Untersuchung des Mannes an, bei der unter anderem festgestellt werden soll, ob und wie lange er an der Verhandlung teilnehmen kann. Der Prozess sollte am Mittag fortgesetzt werden.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit fingierten Arbeitsverträgen, vorgetäuschten Krankheiten und Unfällen sowie mit überhöhten Versicherungsverträgen bei Arbeitsämtern, Krankenkassen und Unfallversicherungen zu Unrecht Leistungsansprüche geltend gemacht haben. Der Schaden liegt bei fast 900 000 Euro liegen.