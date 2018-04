Eishockey

Red Bull München empfängt Eisbären zum dritten DEL-Finale

18.04.2018, 02:48 Uhr | dpa

Im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kämpfen der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin heute um die Führung in der Playoff-Serie. Nach bislang zwei Partien steht es 1:1. Die gastgebenden Münchner wollen sich für die überraschende Auftakt-Niederlage vor eigenem Publikum revanchieren. Das Team von Trainer Don Jackson setzt auf den Schwung aus dem 5:4 am Sonntag in Berlin. Der siebenmalige Champion aus der Hauptstadt will dem Titelverteidiger die zweite Niederlage in einer K.o.-Serie verpassen. Das war in den vergangenen knapp drei Jahren keinem anderen Team gelungen. Spiel Nummer vier steigt am Freitag in Berlin.