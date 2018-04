Landtag

Verfassungsschutz und Uni-Verwaltungsabgabe im Saar-Landtag

18.04.2018, 02:48 Uhr | dpa

Das Landesamt für Verfassungsschutz im Saarland soll künftig nicht länger als eigenständige Behörde, sondern als Abteilung innerhalb des Innenministeriums geführt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf kommt heute im saarländischen Landtag zur finalen Abstimmung. Mit der neuen Organisation könnten Synergieeffekte erzielt sowie Berichts- und Entscheidungswege beschleunigt werden, hieß es im Entwurf. Zudem sei es möglich, Personal- und Verwaltungskosten zu sparen. Die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes war Anfang Februar mit den Stimmen der Abgeordneten von CDU und SPD auf den Weg gebracht worden.

Zudem hat die Fraktion der Linken für die Landtagssitzung eine Fragestunde zum Thema "Verwaltungsabgabe an saarländischen Hochschulen" beantragt. Die Linke ist gegen eine solche Abgabe. Die Universitäten sollten vom Land finanziell so ausgestattet werden, dass sie keine solchen Beiträge bei Studierenden einfordern müssten, sagte der Sprecher der Fraktion. An der Uni des Saarlandes ist zum Wintersemester die Einführung einer Verwaltungsabgabe in Höhe von 50 Euro pro Semester in der Diskussion.

Nach Angaben der Uni wird der Senat der Hochschule am (morgigen) Mittwochmittag darüber entscheiden, ob eine solche Abgabe eingeführt werden soll oder nicht.