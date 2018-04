Notfälle

ADAC schließt Flottenmodernisierung ab

18.04.2018, 02:48 Uhr | dpa

Nach rund 100 Tagen im Dienst stellt der ADAC heute offiziell seinen neuen Rettungshubschrauber am Standort Mainz vor. "Christoph 77" ist einer der modernsten Helikopter der Luftrettungsflotte des Automobilclubs. Mit ihm wurde nach ADAC-Angaben eine umfangreiche Modernisierung der bundesweiten Flotte abgeschlossen. Innerhalb von vier Jahren flossen hierfür rund 130 Millionen Euro. 17 Helikopter wurden ausgetauscht.

Insgesamt unterhält die ADAC-Luftrettung in Rheinland-Pfalz vier Rettungshubschrauber, diese sind neben Mainz in Ludwigshafen, Wittlich und Koblenz. Zur Vorstellung der neuen Maschine am Mittwoch am Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) erwartet.