Handball

Flensburgs Handballer im Viertelfinale gegen Montpellier

18.04.2018, 02:59 Uhr | dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen heute den nächsten Schritt zum Finalturnier der Champions League machen. Im Viertelfinal-Hinspiel trifft die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla auf den französischen Vertreter Montpellier AHB. "Die Mannschaft wird Gas geben und richtig brennen", kündigte Machulla am Dienstag auf der Vereinshomepage an. Im ersten Kräftemessen soll die Grundlage für das Weiterkommen gelegt werden. Das Rückspiel in Südfrankreich findet am 29. April statt.

Der Gast aus Frankreich, der seit 1994 von Patrice Canayer trainiert wird, führt derzeit die Tabelle der nationalen Liga an und hat im Achtelfinale den Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona geschlagen. Machulla setzt vor allem auf die Qualität seines Teams und die Unterstützung der Fans in der heimischen Flens-Arena: "Die Hölle Nord muss ihrem Namen gerecht werden, wir alle müssen zusammenhalten."