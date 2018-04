Freizeit

Freibäder im Südwesten starten früher in die Saison

18.04.2018, 05:29 Uhr | dpa

Dank der hohen Temperaturen wollen einige Freibäder in Baden-Württemberg früher öffnen als geplant. Wenn das Wetter so gut bleibe, könnten die Bäder am Killesberg und in Möhringen bereits am 28. April die Pforten öffnen, hieß es am Dienstag von den Stuttgarter Bäderbetrieben. Dafür werde derzeit bereits Personal gesucht.

Ebenfalls am 28. April öffnet das Bertholdbad in Baden-Baden. Das Strandbad Sandweier startet am 1. Mai in die Saison, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Bereits geöffnet hat das Strandbad auf der Reichenau - jedoch eher zum Sonnenbaden, wie bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH zu hören ist. In Freiburg läutete das Strandbad wegen des schönen Wetters bereits am ersten Aprilwochenende die Saison ein. Das Karlsruher Sonnenbad hat bereits seit Februar geöffnet.