Medien

Jupiter-Filmpreise werden in Berlin verliehen

18.04.2018, 05:48 Uhr | dpa

In Berlin wird heute (19.30) der Jupiter Award verliehen, der Fernseh- und Filmpreis der Zeitschriften "TV Spielfilm" und "Cinema". Geehrt werden bei der Leserwahl Stars, Filme und Serien. Die Trophäen als beste Darsteller national bekommen Emilia Schüle ("Jugend ohne Gott") und Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte"). Zur besten hiesigen TV-Serie wurde "4 Blocks" gekürt. Als internationale Stars werden in Abwesenheit Gal Gadot ("Wonder Woman") und Dwayne "The Rock" Johnson ("Baywatch") geehrt. Ebenfalls unter den Preisträgern sind Anke Engelke und Louis Hofmann. Der Filmpreis wird im Rahmen eines Dinner-Abends verliehen.