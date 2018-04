unfälle

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

18.04.2018, 06:09 Uhr | dpa

In Klingenthal kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Eine 42-jährige Frau ist mit dem Rad in Klingenthal (Vogtlandkreis) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie war mit zwei weiteren Radfahrerinnen auf der Bundesstraße 283 in Richtung des tschechischen Kraslice (Graslitz) unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei nach dem Unfall am Dienstagabend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.