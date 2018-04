Extremismus

Zahl der Rechtsrock-Konzerte in Deutschland nimmt wieder zu

18.04.2018, 06:18 Uhr | dpa

Die rechtsextreme Musikszene in Deutschland wird wieder lauter. Nachdem die Zahl der Konzerte in den vergangenen Jahren rückläufig war, gab es 2017 erstmals wieder einen Anstieg. Damals wurden bundesweit 289 Konzerte, Liederabende und andere Veranstaltungen mit Musik gezählt, 66 mehr als 2016. Die Zahlen hatte der Linke-Politiker André Hahn im Bundestag erfragt. Die meisten Auftritte gab es in Thüringen und Sachsen. Am diesem Wochenende ist im ostsächsischen Ostritz das Festival "Schild & Schwert" geplant, bei dem bis zu 1000 Rechtsextreme erwartet werden. Die kleine Stadt hält mit einem Friedensfest dagegen.