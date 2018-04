Energie

Umspannanlage-Richtfest: Strom für Dänemark und Deutschland

18.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Bentwisch (dpa/mv) - In Bentwisch bei Rostock wird heute (16.00 Uhr) Richtfest für eine Umspannanlage gefeiert, durch die künftig der grenzüberschreitende Stromaustausch zwischen Deutschland und Dänemark über zwei Offshore-Windparks ermöglich wird. Für das Projekt, das in dieser Form europaweit einmalig sei, werden rund 250 Millionen Euro veranschlagt. Die Hälfte werde von der EU beigesteuert, jeweils ein Viertel kommt von den beiden beteiligten Netzbetreibern 50Hertz und Energinet.dk. Diese Investition sei um Größenordnungen billiger als eine Konverteranlage, die auf hoher See installiert wird, wie 50Hertz-Projektleiter Henrich Quick sagte. Neue Leitungen seien nicht erforderlich, denn die bestehenden Kabel zu den Hochsee-Windparks Baltic 1 und 2 könnten genutzt werden.