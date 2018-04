Brände

Leiche nach Wohnhausbrand entdeckt: Identität noch ungeklärt

18.04.2018, 07:28 Uhr | dpa

Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Hamburg-Eimsbüttel haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Identität des Toten am Morgen nach dem Brand noch ungeklärt. Den Angaben der Feuerwehr zufolge handelt es sich um die Mieterin der Wohnung. Die Hamburger Polizei konnte dies zunächst jedoch nicht bestätigen, da die Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sei. Alter, Geschlecht und auch die Todesursache waren zunächst unklar.

Den Angaben zufolge war das Feuer am späten Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung im vierten Obergeschoss des fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen. Eine Frau musste daraufhin aus der darunterliegenden Wohnung von der Feuerwehr gerettet werden. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Insgesamt elf Menschen wurden von den Einsatzkräften vor Ort betreut, verletzt wurde von ihnen keiner.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner einem Feuerwehrsprecher zufolge in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar.