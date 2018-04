Brände

Wohnhausbrand: Feuerwehr vermutet Leichnam im Dachgeschoss

18.04.2018, 07:19 Uhr | dpa

Ein Mehrfamilienhauses mit Gaststätte ist in der Nacht zum Mittwoch in Neunkirchen abgebrannt. Einer der dreizehn Bewohner konnte zunächst nicht in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr vermutet, einen Leichnam in der Dachgeschosswohnung gefunden zu haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Jedoch sei das Gebäude im Stadtteil Wiebelskirchen auch nach mehrstündigem Feuerwehreinsatz am Morgen noch nicht vollständig gelöscht gewesen und wegen Einsturzgefahr nicht überall begehbar. Die anderen zwölf Bewohner waren nach Ausbruch des Feuers am späten Dienstagabend rasch in Sicherheit gebracht worden. Nur der 37-jährige Mann wurde noch vermisst. Vier Bewohner erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas.