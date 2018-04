Kommunen

Landesgartenschau 2019: Wittstock erwartet 300 000 Besucher

18.04.2018, 07:28 Uhr | dpa

In einem Jahr eröffnet in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) die 6. Landesgartenschau (Laga) Brandenburgs. Bis dahin ist in der Kleinstadt im Nordwesten des Landes noch viel zu tun. "Wir liegen aber mit den Vorbereitungen gut im Zeitplan", sagt Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl. Aktuell werde das 13,5 Hektar fassende Laga-Gelände um die historische Altstadt hergerichtet. 300 000 Besucher erwarten die Organisatoren zwischen April und Oktober 2019. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann erhofft sich von der Schau einen Entwicklungsschub für die Region als Tourismusziel. Gleichzeitig biete die Laga einen guten Rahmen für weitere Bau- und Sanierungsprojekte in der Stadt.