Architektur

Experte: Angst vor Neuem bewirkt Skepsis über moderne Bauten

18.04.2018, 07:49 Uhr | dpa

Der Chef der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz führt die ablehnende Haltung vieler Menschen gegenüber zeitgenössischen Architekturprojekten wie dem Mainzer Bibelturm auf eine generelle Angst vor Neuem zurück. "Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen oder mancher Menschen, die einfach Angst vor Veränderungen haben", sagte Generaldirektor Thomas Metz der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer zweitägigen Tagung zum Denkmalwert von Wiederaufbauten, die bis heute in Mainz läuft.

Wiederaufbauten würden oft positiver gesehen als moderne Projekte. Er sei zwar kein Freund des Wiederaufbaus der Frankfurter Altstadt. Aber das Projekt befriedige bestimmte Bedürfnisse. "Und man muss sich klar sein, dass die da sind." Es habe viel mit dem Verständnis der Menschen zu tun, wie Stadt und Altstadt aussehen sollten.