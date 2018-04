Unfälle

Dreijähriger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt

18.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Ein dreijähriger Junge ist in Saalfeld bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad verletzt worden. Der Radfahrer sei nach einem kurzen Wortwechsel einfach weggefahren, teilte die Polizei in Saalfeld am Mittwochmorgen mit. Das Kind sei am Dienstagnachmittag mit seinem Laufrad auf dem Saale-Radweg unterwegs gewesen. Nach ersten Zeugenaussagen stieß er dort mit einem Radfahrer zusammen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Junge fiel zu Boden und erlitt Platzwunden an der Stirn und mehrere Schürfwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.