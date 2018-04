Notfälle

Lastwagen mit Lebensmittelresten explodiert

18.04.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ein Lkw, der mit Lebensmittelresten beladen war, ist in Schwallungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) explodiert. Der Fahrer habe einen Schock erlitten, teilte die Polizei in Suhl am Mittwochmorgen mit. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ladung des Lastwagens ergoss sich am späten Dienstagnachmittag auf die Straße und die umliegenden Häuser. Die Feuerwehr pumpte die Lebensmittelreste ab und reinigte die Gebäude. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Ein Polizeihubschrauber machte Bilder aus der Luft. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 bis 100 000 Euro.